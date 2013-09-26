港报财经评论：季结前淡静，发围等下季--经济日报9月26日

季结前淡静，发围等下季 /林瑞芬 接近周五结算，好淡争持为主，恒指昨收报23,209，反弹0.13%；国指收报10,598，微跌0.01%。大市成交额只有524亿港元。今个季结相对淡静，下季待调整后再发围。大市乏善足陈，现阶段而言，谂看位止赚或等低位回吸，胜过加码追涨。两只新股昨上市，中滔环保 输蚀在散户不知甚么来历，股价收低于招股价10%，每手蚀300港元；国际家居零售 则胜在有日本城知名度，股价收高于招股价6%，每手赚170港元。虽说日本城有知名度，但大家帮衬过都知，业务本质上难望有大的盈利惊喜空间，股价就未必有喜出望外的潜力！ 近周来讲，鱼缸确沉闷，见些鱼仔游来游去，但股价具持续性涨升潜力个股又有多少有的，都于技术图表上呈现短期的超买，如腾讯 或濠赌股，只好忍手观望。强势股因为基本面好，才被追捧，但追买下又会超买炒过龙，散户最担心就是接火棒。接续有券商唱好濠赌股，真是各有理由，如海通证券发表报告指，金沙中国 拥有较大中场博彩业务及专注于路(乙水)地段营运，较同业更具增长动力，并预计2013年度至2015年度的息率可达3-5%左右，目标价提升至56.29港元。法国巴黎银行则撑银河娱乐 ，认为其拥有不少未发展土储，成为竞争优势，预计2015年会完成“澳门．银河”二期，2016至2018年分阶段完成第三及第四期，相对于路(乙水)现时“澳门．银河”的规模可由现时再加大4倍，目标价升至60港元。 虽然如此，金沙中国及银河娱乐第三季初至今，股价已累计近33%及近42%，短线难望因有唱好报告而大起舞。据瑞信发表研究报告提出，随着珠海拱北口岸扩建完成，交通更为方便，成为今年澳门赌场的中场博彩收入劲增主因，预计黄金周期间每日平均收入可按年升15%，至15.3亿澳门元。不过，由于依濠赌股近月己偷步预期澳门博彩业于黄金周期间增长数据而上升，相信期内的博彩收入增长多于18%，才能令市场特别惊喜。由此结论，短线追涨勿太勇，防好消息已消化得七七八八，要待接近圣诞节或新年假期效应再上车都不迟。