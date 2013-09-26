台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率略升，但方向仍不明朗

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透台北9月26日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇率较上日略升，但由于美国债务上限问题能否解决尚在未定之天，国际汇市方向亦不明显，台币走向暂也不明朗，以连动性较高的韩元 为主跟随标的，配合实质买卖盘的供需，仍于近期区间小幅波动。
汇银人士指出，今日早盘市场交投不甚热络，投机盘在方向不明之际暂时选择休息。而台股 虽然走跌，外资也有买有卖，不见大量汇出，料对汇价影响中性。
进口商则于29.535的低位附近买入美元，而出口商卖单挂在29.570-29.580间，预估今日台币仍将陷于横盘整理，静待美国方面的进一步消息。
〞现在比较清淡，市场大概就是在等10月中过后美国有没有比较明显的讯号。〞一本地银行交易员说。
早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.545-29.575，上日在29.565-29.605，上日因央行作价收在29.690。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日扩大，美元/台币指标一个月期 当前约在29.520/535间。
本地时间10:00时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.15角报29.575。
交易员观察市场最新动态：
* 台币随韩元区间偏升
* 进出口商早盘均不急于进场
* 台股早盘走低，但外资尚未见大量汇出
* 投机盘动作不大，因方向未能明朗
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.530-29.600
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编