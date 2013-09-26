台湾汇市：台币/美元早盘实质汇率略升，但方向仍不明朗

路透台北9月26日 - 台币兑美元 周四盘初实质汇率较上日略升，但由于美国债务上限问题能否解决尚在未定之天，国际汇市方向亦不明显，台币走向暂也不明朗，以连动性较高的韩元 为主跟随标的，配合实质买卖盘的供需，仍于近期区间小幅波动。

汇银人士指出，今日早盘市场交投不甚热络，投机盘在方向不明之际暂时选择休息。而台股 虽然走跌，外资也有买有卖，不见大量汇出，料对汇价影响中性。

进口商则于29.535的低位附近买入美元，而出口商卖单挂在29.570-29.580间，预估今日台币仍将陷于横盘整理，静待美国方面的进一步消息。

〞现在比较清淡，市场大概就是在等10月中过后美国有没有比较明显的讯号。〞一本地银行交易员说。

早盘台币兑美元实际成交区间主要在29.545-29.575，上日在29.565-29.605，上日因央行作价收在29.690。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日扩大，美元/台币指标一个月期 当前约在29.520/535间。

本地时间10:00时，受央行上日尾盘作价影响，台北外汇中心 台币兑美元升1.15角报29.575。

交易员观察市场最新动态：

* 台币随韩元区间偏升

* 进出口商早盘均不急于进场

* 台股早盘走低，但外资尚未见大量汇出

* 投机盘动作不大，因方向未能明朗

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.530-29.600

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