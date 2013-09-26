台湾债市：10年券殖利率盘初再创波段低点，受益美债走多及台股下跌

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透台北9月26日 - 台湾10年期指标公债102/10 周四早盘殖利率再创本波修正行情的低点，因美债殖利率受债务上限问题等利多带动，连续第四个交易日下跌，此外，台股下跌也有利多方。不过交易商面临1.60%整数关卡压力时追价趋于审慎。
今日央行将召开理监事会议，交易员认为，重贴现率料将继续维持在既有水准不变。不过要关注央行总裁对美联储仍维持每月850亿美元购债规模的看法，以及下半年CPI在电价调高后的可能走势。
〞1.60%是7月(殖利率)上弹的起点，也是过去几年的高点。〞一位证券商交易员表示。
交易员观察市场最新动态：
* 盘中观察多方是否测试10年券殖利率1.60%的压力带，预料下方的卖压不小。
* 1.60%纵然跌不破，殖利率弹升的空间也小，可能陷入区间盘整。
* 股市跌幅有扩大趋势，有利债市殖利率持稳低档。
交易员预估指标公债今日主要交投区间：
*102/10：1.60-1.63%
*102/11：1.10-1.13%
本地时间10:04时最新报价：
*102/10期公债殖利率跌1.66基点报1.6219%。
*102/11期公债发行前交易殖利率跌0.80基点报1.1120%。
以下为最新相关报导链接：
* 美国金融：美联储能够顺利退出超宽松政策--纽约联储总裁
* 《美债周四展望》公债价格连升四日，楼市和耐久财数据支持FED宽松前景
* 《综述》美国8月耐久财订单仅略有上升，因政府财政支出存在不确定性 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编