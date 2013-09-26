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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 10:14 BJT

台湾债市：10年券殖利率盘初再创波段低点，受益美债走多及台股下跌

路透台北9月26日 - 台湾10年期指标公债102/10 周四早盘殖利率再创本波修正行情的低点，因美债殖利率受债务上限问题等利多带动，连续第四个交易日下跌，此外，台股下跌也有利多方。不过交易商面临1.60%整数关卡压力时追价趋于审慎。

今日央行将召开理监事会议，交易员认为，重贴现率料将继续维持在既有水准不变。不过要关注央行总裁对美联储仍维持每月850亿美元购债规模的看法，以及下半年CPI在电价调高后的可能走势。

〞1.60%是7月(殖利率)上弹的起点，也是过去几年的高点。〞一位证券商交易员表示。

交易员观察市场最新动态：

* 盘中观察多方是否测试10年券殖利率1.60%的压力带，预料下方的卖压不小。

* 1.60%纵然跌不破，殖利率弹升的空间也小，可能陷入区间盘整。

* 股市跌幅有扩大趋势，有利债市殖利率持稳低档。

交易员预估指标公债今日主要交投区间：

*102/10：1.60-1.63%

*102/11：1.10-1.13%

本地时间10:04时最新报价：

*102/10期公债殖利率跌1.66基点报1.6219%。

*102/11期公债发行前交易殖利率跌0.80基点报1.1120%。

以下为最新相关报导链接：

* 美国金融：美联储能够顺利退出超宽松政策--纽约联储总裁

* 《美债周四展望》公债价格连升四日，楼市和耐久财数据支持FED宽松前景

* 《综述》美国8月耐久财订单仅略有上升，因政府财政支出存在不确定性 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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