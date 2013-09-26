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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 10:27 BJT

《汇市简讯》美元/日圆自98.27反弹，因日股缩减跌幅

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* 半政府机构据信在买进美元/日圆，亦提供支撑

* 日经指数目前跌0.82%，稍早跌幅接近1.35%

* 传言称日本接近就降低企业税做出决定

* 风险偏好仍是影响因素

* 从98.20到98.00可见买单，其下方及97.85处有一些停止单

* 从98.80附近开始，上方有卖单 (完)

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