路透专访：Fairfax执行长相信，收购黑莓的交易将顺利完成

路透多伦多9月25日 - Fairfax Financial Holdings 执行长Prem Watsa周三表示，相信他牵头的财团能够找到资金，以完成47亿美元收购智能手机制造商黑莓 的交易。

“如果我们不相信最后我们能够做好尽职调查并能融到资金，我们就不会参与如此备受瞩目的交易了，”Watsa在接受访时称。

由这家加拿大企业牵头的财团周一欲以每股9美元的价格收购黑莓，认为这家陷入困境的公司如果私有化并远离华尔街的关注，将有更好的发展机会。

黑莓股价周三在Nasdaq收盘价较上述出价低足足1美元，表明投资者对此项交易能否成功持怀疑态度。该股在盘后市场微升至8.05美元。

被问及是否会降低出价时，Watsa称预计这种情况不会发生，除非对黑莓的评估得到负面的意外结果。

Watsa拒绝透露财团成员，指称有保密协议。他表示，财团不包含战略投资者，但一到两家科技公司可能参与进来。(完) (编译 王翔琼；审校 张涛)