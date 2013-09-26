台湾数据：8月工业生产指数较上年同期减少0.7%--经济部

路透台北9月26日 - 台湾经济部周四公布，8月工业生产指数较上年同期减少0.70%。上月修正为年成长2.08%。

经济部在新闻稿中指出，102年8月工业生产指数103.67，年减0.70%，其中制造业减少0.59%，矿业及土石采取业增加1.05%，电力及燃气供应业增加1.43%，用水供应业增加2.46%，建筑工程业减少15.06%。