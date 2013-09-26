台湾数据：8月工业生产指数较上年同期减少0.7%--经济部

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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路透台北9月26日 - 台湾经济部周四公布，8月工业生产指数较上年同期减少0.70%。上月修正为年成长2.08%。
经济部在新闻稿中指出，102年8月工业生产指数103.67，年减0.70%，其中制造业减少0.59%，矿业及土石采取业增加1.05%，电力及燃气供应业增加1.43%，用水供应业增加2.46%，建筑工程业减少15.06%。
经济部称，8月工业生产指数较上月减少2.05%，其中制造业减少1.67%；经季节调整后，工业生产减少0.32%。(完)
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参看经济部公布的工业生产资料，网址为(here) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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