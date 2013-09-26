《分析师观点2》台湾央行连九季维持利率不变，年底前未有升息机会

路透台北9月26日 - 台湾央行周四宣布，重贴现率维持在1.875%不变，为连续第九季度维持利率不变。

央行发布的新闻稿指出，台湾的实质利率已转正，并将维持银行超额准备于适度宽松水准。美国量化宽松退场时机问题，对全球景气复苏及金融稳定产生不确定性。

央行也指出，仍与中国人行协商签署货币互换(SWAP)协议，希望早日完成。

根据路透此前访查10家金融机构指出，全球经济虽见好转，但台湾经济仅呈软性扩张，通膨尚且温和下，因此台湾央行料将续维持重贴现率不变于1.875%。

台湾主计总处在8月底时下调全年国内生产总值(GDP)年增率预估至2.31%，消费者物价指数(CPI)至1.07%，因新兴市场经济展望变数仍大、且产业面临来自中国的竞争加剧。

**市场评论**

--渣打银行首席经济分析师 符铭财：

央行一如预期维持标准利率于1.875%，连续九季不变，央行总裁彭准南表示因经济温和成长及通膨稳定，维持利率不变。考虑到消费者物价在8月时较去年同期降0.79%，为2010年8月以来首次出现年度减幅，表示通膨风险仍然稳定。我们认为今年10月计划的各项涨价将推高第四季通膨至2014年，最近的台风亦会使食品价格在9月及10月短暂上升，近期的数据反映通膨增加。如果目前的经济复苏有延续迹象，央行会在2014年首季调升利率。

--元大投顾分析师 王诚宏：

台湾货币政策核心就是实质利率，若是正的，物价上方风险就变低。但会不会有通缩风险?这是央行要考虑的重点，目前台湾有点类似日本，经济复苏力道非常慢，值得留意。惟美国QE就算退场，市场资金还是宽松，中长期看通缩机率应该不高。若实质利率维持微幅正数，表示通膨上下风险都可控制，所以明年中以前利率应该都不会动。

--日盛投顾总经分析师 蔡素菁：

央行维持利率不变符合市场预期，目前看来第四季央行仍不至于升息，主要因为台湾还有通缩疑虑，且出口也没有所谓的旺季表现，目前电子业铺货状况依旧不如预期，M2亦还在央行目标范围的上缘，显示资金仍适度宽松，考量以上种种原因，第四季仍看不到央行升息的动作，台湾央行升息决策的关键在于美国量化宽松退场的时间点及台湾经济复苏的力道。

--凯基投顾分析师 蔡耀德：

台湾央行将实质利率为正当做维持利率不变的理由，这就像是美国FED将CPI当作一个指标一样，但不是说当实质利率为负时就会升息，而是实质利率为负可能是一个考虑升息的条件。

主计总处预估今年第四季CPI在1.64%，明年全年在1.39%，但我们评估认为CPI仍有下行风险，通膨仍不会是重要的关注点，我们预期台湾央行维持现行利率的时间表可望至明年底。

**市场反应**

*央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。

*台币兑美元 收盘收高1.7分，报29.673。

**指标10年期公债102/10殖利率 收跌1.15基点至1.6270%。

**台股加权股价指数 收跌1.20%至8,184.68点。

**相关连结**

相关资讯可点选台湾央行网站，网址为 www.cbc.gov.tw/

**背景资料**

**台湾主计总处8月时再度下修今年全年GDP年增率预估为2.31%，CPI年增率为1.07%。

**主计总处表示，台湾经济持续呈现软性扩张，成长乏力。官方对2014年的GDP预估为3.37%，CPI预估为1.39%，全年出口预估4.13%，进口估为成长5.21%。(完)