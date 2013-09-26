法国财政：2014年政府预算案侧重节约，但将提高家庭税负

路透巴黎9月25日 - 法国周三公布2014年预算案，主要侧重于节约，以安抚公众对加税的愤怒情绪，以及欧盟对其财政状况的疑虑。

但尽管企业税负减轻将帮助其提高竞争力，但普通家庭的税负却要增加，以帮助政府减赤，后者可能有损民众购买力。

法国政府2014年预算案面临欧盟执委会和德国的密切监察，他们又多给法国两年时间将赤字降至符合欧盟规定的水平，但希望法国推出更多的改革和可靠的减支计划。

该预算“有两个目标：刺激经济成长和提振就业，”法国财长莫斯可维西表示，同时他还宣布，力争使公共赤字与经济产出之比由今年的4.1%降至3.6%，但仍超过最初预估。

法国政府还计划明年节约150亿欧元(200亿美元)，通过加税和打击逃税带来30亿欧元的额外收入。此前宣布过的上调消费税还会给政府带来60亿欧元的收入。

但评级机构和分析师怀疑法国将预算案重点由加税转向抑制支出的能力，称因法国在控制支出方面的表现一直欠佳。

法国政府称，该预算案使其有望在2015年将公共赤字与GDP之比降至欧盟要求的3%以下，但法国的新财政监管机构警告称，收入预估有可能太高，支出预估也站不住脚。法国政府预计明年GDP成长率为0.9%。

“政府的成长预估似乎合理，但宏观经济形势脆弱，尤其是就业方面，”财政监管机构主管Didier Migaud表示。