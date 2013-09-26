表格：欧元区8月M3货供额年率为增长2.3%，对民间贷款同比下滑2.0%

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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路透法兰克福9月26日 - 欧洲央行周四公布：
* 欧元区8月M3货供额年率为增长2.3%(调查预估为增长2.2%)
* 欧元区8月对民间部门贷款较上年同期下滑2.0%(调查预估为下滑2.0%)
以下为详细数据：(经季节调整)
8月 7月 前值
M3货供额年增长率 2.3 2.2 (2.2)
M3三个月移动平均年增长率 2.3 2.5 (2.5)
总信贷年增长率 -0.5 -0.5 (-0.5)
民间部门信贷年增长率 -1.2 -1.2 (-1.2)
--放款年增率 -2.0 -1.9 (-1.9)
针对家庭的放款年增率 0.1 0.1 (0.1)
--消费信贷 -2.6 -2.6 (-2.6)
--购房贷款 0.7 0.7 (0.7)
预估值：接受路透访问的27位分析师对M3年增率的预估值平均为2.2%，预估值区间从1.9%到2.5%。民间部门信贷的预估值平均为同比下降2.0%，预估值区间从下降2.0%到下降1.7%。
如欲浏览欧洲央行数据报告全文，请点选(here)。(完)
(编译 田建华; 审校 李婷仪)
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