《美国经济焦点》FED决议令投资人对经济成长起疑，打击第四季投资前景

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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**数据，数据**
鉴于美联储重申重视经济数据，尤其是就业数据，10月4日的非农就业报告将备受关注，而第三季财报季也将拉开序幕。
Rabobank资深固定收益策略师Richard McGuire认为，美联储的决定意味着，市场现今在如何回应数据上，已经有了不对称的偏向。
“预设立场已经改变。现在预设立场是，除非另有说明，流动性将保持充沛，”他表示。
许多投资人预期数据公布前后会有更剧烈价格变动，但这尚未体现在各类资产上。
在汇市，欧元兑美元一个月期波动率 处于2012年12月以来最低水准；同时在欧美，对股市震荡的预期也已下滑。
欧洲Euro STOXX 50波动率指数 下滑了12%，美国VIX指数 跌2.5%，尽管脱离了美联储决议后的低位。
Union Bancaire Privee基金经理人Fares Benouari表示，对于增加和经济成长相关类股的押注，他仍感到放心，但从政策角度来看，其前景较不明确。
因此，他将注意财报季的表现，尤其是美国，以印证他的乐观立场。
“第三季财报季比起上半年，应该会带来一些预期中的改善，但不会带动全年每股盈利的上调。但说到2014年，我们开始听到执行长们的保守乐观说法，”他表示。
对冲基金似在押注今年股市大涨的情况将会持续。一对冲基金投资者表示，押注股票涨跌的股市多/空对冲基金在美联储决议后已增持美国股票净多仓2%，欧股小增，新兴市场则大增逾10%。(完) (译文审校 沈以文/隋芬)
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