《美国经济焦点》FED决议令投资人对经济成长起疑，打击第四季投资前景

**数据，数据**

鉴于美联储重申重视经济数据，尤其是就业数据，10月4日的非农就业报告将备受关注，而第三季财报季也将拉开序幕。

Rabobank资深固定收益策略师Richard McGuire认为，美联储的决定意味着，市场现今在如何回应数据上，已经有了不对称的偏向。

“预设立场已经改变。现在预设立场是，除非另有说明，流动性将保持充沛，”他表示。

许多投资人预期数据公布前后会有更剧烈价格变动，但这尚未体现在各类资产上。

在汇市，欧元兑美元一个月期波动率 处于2012年12月以来最低水准；同时在欧美，对股市震荡的预期也已下滑。

欧洲Euro STOXX 50波动率指数 下滑了12%，美国VIX指数 跌2.5%，尽管脱离了美联储决议后的低位。

Union Bancaire Privee基金经理人Fares Benouari表示，对于增加和经济成长相关类股的押注，他仍感到放心，但从政策角度来看，其前景较不明确。

因此，他将注意财报季的表现，尤其是美国，以印证他的乐观立场。

“第三季财报季比起上半年，应该会带来一些预期中的改善，但不会带动全年每股盈利的上调。但说到2014年，我们开始听到执行长们的保守乐观说法，”他表示。