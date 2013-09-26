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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 10:45 BJT

《汇市简讯》美元/日圆劲扬，带动欧元/美元走软

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* 美元/日圆锐升，提供美元全面性买气基调

* 欧元/美元稍早触及1.3536美元后，在1.3510上方的盘中低点交投

* 小时图支撑位在1.3495附近成形，若跌破支撑将下看1.3460/70(完)

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