中国债市动态：逆回购操作创重启来次高规模利好现券走暖，国债期货盘初冲高

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透北京9月26日 - 中国公开市场周四进行800亿元人民币逆回购，是7月底该操作重启来的次高规模，央行放水满足资金需求提振市场情绪，银行间现券收益率下跌，买盘积极。
交易员指出，虽然当前银行间市场拆入标准的七天或14天期限资金并不容易，不过一定数量的机构还是预期资金面平稳跨越季末或无忧，这有望利多现券市场持续向暖。
中国银行间市场隔夜回购加权利率再降，七及14天回购利率则上涨。交易员表示，和隔夜等短期资金相比，场内跨十一国庆节流动性仍显供不应求，尤其是可以跨过10月8日这一敏感节点的14天回购，今日再大幅上行；不过央行公开市场操作已有效提振机构信心，预期较为平稳。
中金所五年期国债期货<0#CTF:>早盘仍表现出与现货较好的联动效应，12月合约 在盘初冲至上市以来新高，随后涨幅收窄。
“还不错，买盘很强，利率债三年以内收益率下的比较多。金融债三年的下来3-5个基点(bp)，国债的话，三年3.79%附近成交，七年1315比昨天下来2个bp大概...逆回购这800亿元放出来很有用。”上海一券商交易员称。
华南一银行交易员表示，从现在看大家对十一前资金面的预期还是挺稳定的，过节一回来央行可能继续开展逆回购，所以其个人对节后资金面情况也比较乐观。展望四季度，可能压制现券的因素之一就是一级供给压力。
进入9月下半段，银行间债市二级利率产品收益率快速下行。不过业内人士指出，与今年初由大量配置盘介入推动的数月火爆市况相比，本次回升势头尚不稳固。考虑到央行对流动性的持续支持，外汇占款回升以及美国QE(量化宽松)延缓退出等因素，10月底前资金有望相对宽松，利率债机会仍大于风险。
剩余期限2.89年的固息国债130017券 最新成交报价对应收益率3.78%，上日尾盘报3.81%。
中国金融期货交易所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约 上午收报94.568元，涨0.138元，或0.15%，盘中高位在94.596元，不过成交量不及上日同期，仅2,191手。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编