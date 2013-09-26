中国债市动态：逆回购操作创重启来次高规模利好现券走暖，国债期货盘初冲高

路透北京9月26日 - 中国公开市场周四进行800亿元人民币逆回购，是7月底该操作重启来的次高规模，央行放水满足资金需求提振市场情绪，银行间现券收益率下跌，买盘积极。

交易员指出，虽然当前银行间市场拆入标准的七天或14天期限资金并不容易，不过一定数量的机构还是预期资金面平稳跨越季末或无忧，这有望利多现券市场持续向暖。

中国银行间市场隔夜回购加权利率再降，七及14天回购利率则上涨。交易员表示，和隔夜等短期资金相比，场内跨十一国庆节流动性仍显供不应求，尤其是可以跨过10月8日这一敏感节点的14天回购，今日再大幅上行；不过央行公开市场操作已有效提振机构信心，预期较为平稳。

中金所五年期国债期货<0#CTF:>早盘仍表现出与现货较好的联动效应，12月合约 在盘初冲至上市以来新高，随后涨幅收窄。

“还不错，买盘很强，利率债三年以内收益率下的比较多。金融债三年的下来3-5个基点(bp)，国债的话，三年3.79%附近成交，七年1315比昨天下来2个bp大概...逆回购这800亿元放出来很有用。”上海一券商交易员称。

华南一银行交易员表示，从现在看大家对十一前资金面的预期还是挺稳定的，过节一回来央行可能继续开展逆回购，所以其个人对节后资金面情况也比较乐观。展望四季度，可能压制现券的因素之一就是一级供给压力。

进入9月下半段，银行间债市二级利率产品收益率快速下行。不过业内人士指出，与今年初由大量配置盘介入推动的数月火爆市况相比，本次回升势头尚不稳固。考虑到央行对流动性的持续支持，外汇占款回升以及美国QE(量化宽松)延缓退出等因素，10月底前资金有望相对宽松，利率债机会仍大于风险。

剩余期限2.89年的固息国债130017券 最新成交报价对应收益率3.78%，上日尾盘报3.81%。

中国金融期货交易所五年期国债期货<0#CTF:>12月合约 上午收报94.568元，涨0.138元，或0.15%，盘中高位在94.596元，不过成交量不及上日同期，仅2,191手。(完) (发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)