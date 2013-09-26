更正-表格：英国第二季GDP终值确认为较前季成长0.7%

路透伦敦9月26日 - 英国国家统计局周四公布，英国第二季GDP终值较前季确认为增长0.7%，较上年同期从增长1.5%下修为增长1.3%(预估分别为增长0.7%和1.5%)。

英国第二季经常帐赤字为130亿英镑(市场预估为赤字120亿)，上一季修正后为赤字218亿英镑。

英国2012年第三季GDP增幅从0.7%下修为0.6%，第四季从萎缩0.2%修正为萎缩0.3%。2012年全年GDP增幅从0.2%下修为0.1%，2013年第一季GDP增幅从0.3%上修为0.4%。