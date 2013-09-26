更正-表格：英国第二季GDP终值确认为较前季成长0.7%

标题新闻：美国众议院共和党领袖麦卡锡表示仍打算废除和替换奥巴马医保，直到取得成功
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(更正：译文有误，表格中经常帐一栏第一季应为“21.8”，非“218”，第二季预测值应为“12”，非“120”)
路透伦敦9月26日 - 英国国家统计局周四公布，英国第二季GDP终值较前季确认为增长0.7%，较上年同期从增长1.5%下修为增长1.3%(预估分别为增长0.7%和1.5%)。
英国第二季经常帐赤字为130亿英镑(市场预估为赤字120亿)，上一季修正后为赤字218亿英镑。
英国2012年第三季GDP增幅从0.7%下修为0.6%，第四季从萎缩0.2%修正为萎缩0.3%。2012年全年GDP增幅从0.2%下修为0.1%，2013年第一季GDP增幅从0.3%上修为0.4%。
具体数值如下(括弧内为前值):
GDP 第二季 第一季 第二季预测值
较前季% 0.7 (0.7) 0.4 (0.3) 0.7
较上年同期% 1.3 (1.5) 0.2 (0.3) 1.5
经常帐(单位:10亿英镑) 赤字13 赤字21.8(赤字14.51) 赤字12
产出数据
较前季(%) 较上年同期(%)
农业 2.0 (1.7) -3.3 (-4.9)
工业生产
矿业/采掘(含石油) 1.5 (1.4) -4.1 (-4.3)
制造业 0.9 (0.7) -0.4 (-0.6)
电力,燃气,水 -2.1 (-2.4) -0.7 (-0.8)
供水,排污 2.0 (2.3) 2.0 (2.5)
总生产 0.8 (0.6) -0.7 (-0.8)
建筑业 -1.8 (-2.4) -6.3* (-5.7)(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
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