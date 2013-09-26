澳新汇市：澳新货币回撤，因美国财政疑虑导致市况谨慎

美国政府停摆或甚至违约的可能性，遏制了市场上的风险人气。

不过，澳元本月仍上涨超过了5%，如能守住，本月将录得18个月来单月最大涨幅。

澳元表现强劲一部分是由于中国经济复苏超出预期，且欧洲、美国和日本实施宽松货币政策。

瑞银的利率策略师Matthew Johnson说，澳元有续涨至0.9700美元的空间，这将是澳洲央行不乐见的结果。澳洲央行一直希望澳元走软，以帮助带动放缓中的澳洲经济。

银行间利率期货<0#YIB:>预示央行年底前采取行动的几率是50%，互换市场 则已消化12个月内降息约10个基点的可能性。

新西兰元兑美元 在0.8250美元附近走势迟滞，日内几无变动，自周一触及四个月高位0.8445以来即承受压力。

新西兰元本周略微下跌，因为投资者在其大涨后锁定获利。交易员说0.8275上方的卖单会遏制任何的涨势，而0.8200和0.8150的买单会提供支撑。

本周由于缺乏经济面驱动因素，新西兰元未能进一步上探，但很多人预计鉴于市场认为新西兰明年将上调利率，新西兰元将继续受到支撑。

新西兰元本月兑美元已涨近7%，将是2009年中以来最佳的月度表现。认为美联储将不会匆忙撤走货币刺激的看法，也扶助了新西兰元。(完)

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