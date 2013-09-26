澳新汇市：澳新货币回撤，因美国财政疑虑导致市况谨慎

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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美国政府停摆或甚至违约的可能性，遏制了市场上的风险人气。
不过，澳元本月仍上涨超过了5%，如能守住，本月将录得18个月来单月最大涨幅。
澳元表现强劲一部分是由于中国经济复苏超出预期，且欧洲、美国和日本实施宽松货币政策。
瑞银的利率策略师Matthew Johnson说，澳元有续涨至0.9700美元的空间，这将是澳洲央行不乐见的结果。澳洲央行一直希望澳元走软，以帮助带动放缓中的澳洲经济。
银行间利率期货<0#YIB:>预示央行年底前采取行动的几率是50%，互换市场 则已消化12个月内降息约10个基点的可能性。
新西兰元兑美元 在0.8250美元附近走势迟滞，日内几无变动，自周一触及四个月高位0.8445以来即承受压力。
新西兰元本周略微下跌，因为投资者在其大涨后锁定获利。交易员说0.8275上方的卖单会遏制任何的涨势，而0.8200和0.8150的买单会提供支撑。
本周由于缺乏经济面驱动因素，新西兰元未能进一步上探，但很多人预计鉴于市场认为新西兰明年将上调利率，新西兰元将继续受到支撑。
新西兰元本月兑美元已涨近7%，将是2009年中以来最佳的月度表现。认为美联储将不会匆忙撤走货币刺激的看法，也扶助了新西兰元。(完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编