新闻稿：台湾中央银行理监事会议决议维持利率不变

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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(以下为台湾中央银行9月26日召开的第三季全体理监事联席会议决议新闻稿)
路透台北9月26日 -
一、本日本行理事会一致决议：
本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。
二、本行利率政策主要考量因素如次：
(一)近期主要先进经济体经济成长力道略增，中国大陆等新兴经济体经济回稳，国际机构预测全球景气增温。惟美国政府债务上限及量化宽松政策退场时机问题，加上近月国际资金移动频繁，新兴经济体金融市场波动增加，均对全球金融稳定及景气复苏增添不确定性。
(二)伴随欧美及中国大陆总需求趋稳，台湾出口温和成长，惟民间消费保守、民间投资审慎。主计总处8月预测，本年第4季经济成长率为2.61%(略高于第3季之2.47%)，全年为2.31%；明年在国际景气增温下，可望带动出口，经济成长率将升为3.37%。劳动市场方面，就业情况续有改善，就业人数持续增加。
(三)本年1至8月消费者物价(CPI)年增率为0.87%。近月因台风豪雨影响蔬果供应，主计总处预估本年第4季CPI年增率将略升为1.64%，全年为1.07%，物价情势稳定；由于国际景气和缓复苏，原物料价格平稳，全球通膨压力温和，预测明年CPI年增率为1.39%。
(四)本行持续调节资金，维持银行超额准备于适度宽松水准；金融业隔夜拆款利率持稳，长期利率受美债殖利率回升影响，呈现上升趋势，实质利率亦转呈正数(详见附表)。
综合考量上述因素，目前国内经济温和成长，通膨无虞；惟全球景气复苏尚缓，以及经济展望仍存在不确定性，本行理事会认为，维持现行政策利率，有助物价稳定与金融稳定，并协助经济成长。未来本行仍将持续密切注意国内外经济金融动向，适时调整货币政策。
三、本年以来，五大银行新承做购屋贷款金额较上年同期减少；同时，在本行持续执行不动产授信针对性审慎措施之下，银行对相关风险之控管，已见成效。未来本行将持续关注银行房贷风险之控管情形。另由于房贷支出占家庭所得比率逾三成，借款人宜留意未来利率变动之风险。
四、近期外资大量进出，影响新台币汇率走势。新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，惟若因不规则因素(如短期资金大量进出)及季节因素，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行本于职责，将维持外汇市场秩序。(完) (整理 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编