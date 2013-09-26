新闻稿：台湾中央银行理监事会议决议维持利率不变

(以下为台湾中央银行9月26日召开的第三季全体理监事联席会议决议新闻稿)

路透台北9月26日 -

一、本日本行理事会一致决议：

本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。

二、本行利率政策主要考量因素如次：

(一)近期主要先进经济体经济成长力道略增，中国大陆等新兴经济体经济回稳，国际机构预测全球景气增温。惟美国政府债务上限及量化宽松政策退场时机问题，加上近月国际资金移动频繁，新兴经济体金融市场波动增加，均对全球金融稳定及景气复苏增添不确定性。

(二)伴随欧美及中国大陆总需求趋稳，台湾出口温和成长，惟民间消费保守、民间投资审慎。主计总处8月预测，本年第4季经济成长率为2.61%(略高于第3季之2.47%)，全年为2.31%；明年在国际景气增温下，可望带动出口，经济成长率将升为3.37%。劳动市场方面，就业情况续有改善，就业人数持续增加。

(三)本年1至8月消费者物价(CPI)年增率为0.87%。近月因台风豪雨影响蔬果供应，主计总处预估本年第4季CPI年增率将略升为1.64%，全年为1.07%，物价情势稳定；由于国际景气和缓复苏，原物料价格平稳，全球通膨压力温和，预测明年CPI年增率为1.39%。

(四)本行持续调节资金，维持银行超额准备于适度宽松水准；金融业隔夜拆款利率持稳，长期利率受美债殖利率回升影响，呈现上升趋势，实质利率亦转呈正数(详见附表)。

综合考量上述因素，目前国内经济温和成长，通膨无虞；惟全球景气复苏尚缓，以及经济展望仍存在不确定性，本行理事会认为，维持现行政策利率，有助物价稳定与金融稳定，并协助经济成长。未来本行仍将持续密切注意国内外经济金融动向，适时调整货币政策。

三、本年以来，五大银行新承做购屋贷款金额较上年同期减少；同时，在本行持续执行不动产授信针对性审慎措施之下，银行对相关风险之控管，已见成效。未来本行将持续关注银行房贷风险之控管情形。另由于房贷支出占家庭所得比率逾三成，借款人宜留意未来利率变动之风险。