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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 10:53 BJT

台湾股市：盘中走软，央行会议前金融股下跌

路透台北9月26日 - 台湾股市周四盘中下跌0.8%，与其他亚洲股市同步走低，在今日央行理监事会议之前，金融保险类股 走疲。

开盘一个半小时后，加权股价指数 跌至8,215.16点，上日大盘下跌0.2%。金融保险类指数下跌1%，电子类指数 下跌0.8%。

苹果 供应商大立光 股价挫低2.6%，宏基 下跌2.6%。

路透调查显示，台湾央行将在26日(周四)举行的理监事会议中，连续第九季维持重贴现率在1.875%水准不变，因通膨尚且和缓，且经济低度成长。 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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