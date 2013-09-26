台湾股市：盘中走软，央行会议前金融股下跌

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透台北9月26日 - 台湾股市周四盘中下跌0.8%，与其他亚洲股市同步走低，在今日央行理监事会议之前，金融保险类股 走疲。
开盘一个半小时后，加权股价指数 跌至8,215.16点，上日大盘下跌0.2%。金融保险类指数下跌1%，电子类指数 下跌0.8%。
苹果 供应商大立光 股价挫低2.6%，宏基 下跌2.6%。
路透调查显示，台湾央行将在26日(周四)举行的理监事会议中，连续第九季维持重贴现率在1.875%水准不变，因通膨尚且和缓，且经济低度成长。 (完) (编译 蔡美珍；审校 张若琪)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编