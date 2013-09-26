香港个股：碧桂园发行7.5亿美元7.5年期优先票据，年息率7.25%

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透香港9月26日 - 中国房地产商--碧桂园 宣布，发行于2021年到期规模7.5亿美元的优先票据，年息率定为7.25%，所筹资金将用作为现有与新增房地产项目提供资金。
碧桂园今年1月亦曾发行7.5亿美元于2023年到期的优先票据，该批票据的年息率为7.5%。
公司的声明称，是次发行的票据于2021年4月4日到期，并由2014年4月4日起每半年付息一次。
高盛及摩根大通为票据发行的联席全球协调人。
碧桂园周四早盘中段股价下跌2.24%，报4.79港元。过去一个月升2.7%。(完)
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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编