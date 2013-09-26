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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 11:11 BJT

香港个股：碧桂园发行7.5亿美元7.5年期优先票据，年息率7.25%

路透香港9月26日 - 中国房地产商--碧桂园 宣布，发行于2021年到期规模7.5亿美元的优先票据，年息率定为7.25%，所筹资金将用作为现有与新增房地产项目提供资金。

碧桂园今年1月亦曾发行7.5亿美元于2023年到期的优先票据，该批票据的年息率为7.5%。

公司的声明称，是次发行的票据于2021年4月4日到期，并由2014年4月4日起每半年付息一次。

高盛及摩根大通为票据发行的联席全球协调人。

碧桂园周四早盘中段股价下跌2.24%，报4.79港元。过去一个月升2.7%。(完)

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欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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