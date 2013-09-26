《全球主要银行同业拆借利率一览》--9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透上海9月26日 - 以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上，美元、港元和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动围。
隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.11140 0.17980 0.25060 0.37250 0.63760 (LIBOR) 最低 0.11050 0.17885 0.24760 0.36850 0.63310
新加坡银行同业拆借利率 最高 0.12500 0.18500 0.25500 0.37400 0.63900 (SIBOR) 最低 0.12000 0.18500 0.25500 0.37000 0.63750 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.09929 0.21429 0.38643 0.54571 0.87214 (HIBOR) 最低 0.09357 0.20714 0.38571 0.54571 0.87143 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.04143 0.08571 0.15714 0.26143 0.47071 (LIBOR) 最低 0.04000 0.08571 0.15500 0.25857 0.46500
欧州银行同业拆借利率 最高 -- 0.12800 0.22100 0.33700 0.53800 (EURIBOR) 最低 -- 0.12800 0.22100 0.33600 0.53400 ------------------------------------------------------------------------------ 上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor) 周四隔夜品种报3.3470%。
注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率，每天在伦敦时间11:30时左右发布平均利率。
LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦克朗等九种货币的拆借利率。
2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后，所得出的新加坡银行同业拆借利率，币种涵盖美元和坡元。
3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率，币种仅包括港元。
4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率，由欧元区的57家主要商业银行提供报价，欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布。(完) (整理 吴芳；审校 李宏薇)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编