台湾债市：RP利率大致持稳，季底效应不明显

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透台北9月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持稳。相较于昨日资金多缺不一，今日资金调度人士普遍表示，投信基金并未明显遭到赎回，也感受不到季底该有的紧缩状况。
资金调度人士表示，今日央行要召开理监事会议，从近日冲销量不大的迹象判断，应该不会有调整利率的动作出现，若是如此，季底的资金料略为宽松。
“今天还好，没被结，都到期续做。”一证券商资金调度人员称。
另一票券商资金调度员则表示，感觉投信还蛮多钱的，“有一家要丢几亿给我，但因要做短就没做了。”
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在.68-0.71%，也和上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编