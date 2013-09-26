台湾债市：RP利率大致持稳，季底效应不明显

路透台北9月26日 - 台湾债券市场附买回(RP)成交利率周四大致持稳。相较于昨日资金多缺不一，今日资金调度人士普遍表示，投信基金并未明显遭到赎回，也感受不到季底该有的紧缩状况。

资金调度人士表示，今日央行要召开理监事会议，从近日冲销量不大的迹象判断，应该不会有调整利率的动作出现，若是如此，季底的资金料略为宽松。

“今天还好，没被结，都到期续做。”一证券商资金调度人员称。

另一票券商资金调度员则表示，感觉投信还蛮多钱的，“有一家要丢几亿给我，但因要做短就没做了。”

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在.68-0.71%，也和上日相同。