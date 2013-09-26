《全球市场》日本股市反弹，其它市场则氛围审慎

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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指标10年期美债收益率 周四盘旋在2.63%，自美联储决议维持刺激政策以来，已下跌23个基点。
在大宗商品市场方面，油价因美国和伊朗关系进展的暗示而受压。
伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周三在报纸专访中称，他希望在未来三至六个月内和世界强国就该国核计划达成协议。
布兰特11月原油期货 跌0.13美元至每桶108.19美元，美国11月原油期货 跌0.28美元至每桶102.40美元。
期铜 跌0.2%至每吨7,182.25美元，现货金 守住上日涨幅，报每盎司1,331.06美元。(完) (编译 王冠中; 审校 杜明霞)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编