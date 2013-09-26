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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 11:38 BJT

《全球市场》日本股市反弹，其它市场则氛围审慎

指标10年期美债收益率 周四盘旋在2.63%，自美联储决议维持刺激政策以来，已下跌23个基点。

在大宗商品市场方面，油价因美国和伊朗关系进展的暗示而受压。

伊朗总统哈桑·鲁哈尼(Hassan Rouhani)周三在报纸专访中称，他希望在未来三至六个月内和世界强国就该国核计划达成协议。

布兰特11月原油期货 跌0.13美元至每桶108.19美元，美国11月原油期货 跌0.28美元至每桶102.40美元。

期铜 跌0.2%至每吨7,182.25美元，现货金 守住上日涨幅，报每盎司1,331.06美元。(完) (编译 王冠中; 审校 杜明霞)

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