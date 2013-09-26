中国棉花：预计今年全国棉花产量631.5万吨，比上年减少33.7万吨--农业部官员

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透北京9月26日 - 中国农业部种植业司项宇周四称，预计今年全国棉花种植面积和产量双双下降，预计今年棉花产量631.5万吨，比上年减少33.7万吨。
项宇在中国棉花协会召开的二届八次理事会上称，预计今年棉花种植面积为6,585万亩，比上年减少近400万亩，种植面积和产量双双下降的原因是，去年以来棉花市场低迷，用工成本收益下降，影响棉农积极性，棉花面积两年下降。
刊登在中棉协网站上的发言稿称，今年除了面积减少外，棉花生产的不利因素主要是气候。比如棉花播种前期低温和7、8月持续高温乾旱的影响；3、4月份，长江流域和黄河流域棉区播种前期气温偏低，播期普遍推迟；7、8月份，黄河流域部分地区遭受暴雨、冰雹和大风等强对流天气袭击，长江流域高温乾旱持续时间长、强度大、范围广，棉花受灾程度重于去年和常年同期。
不过，今年西北内陆棉区天气基本正常，其中新疆大部分地区棉花长势较好，受灾程度有限。且全国棉区病虫害发生程度总体不重。目前国内大部分棉区已经进入大规模采摘阶段。
今年初公布的2012年统计公报显示，2012年全年棉花产量达到684万吨，比上年增产3.8%。（完） (发稿 李文科; 审校)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编