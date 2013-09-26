《全球主要央行动态》--9月26日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月19日-9月26日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他“肯定不想排除”美联储在今年稍晚削减购债计划的可能性，并表示美联储目前预计的经济成长速度要慢于6月时的预测。

三名消息人士表示，美国白宫官员正在发动攻势，争取参议院金融委员会的民主党议员支持美联储副主席叶伦，为叶伦接任美联储主席的提名案打好基础。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉表示，在必要时准备向银行业提供更多长期贷款，以防止货币市场利率升至可将通胀率拉得过低的水平。他还在欧洲议会表示，信贷规模尚未显示出银行业融资环境改善产生的效果。他并称欧洲央行仍然承诺，只要有必要，就维持低利率。

欧洲央行管理委员会委员利卡宁重申，欧洲央行决心在较长时期内维持利率于低档。他表示，“欧洲央行管理委员会将会根据最新资讯评估自身情况。如前所述，我们已经采取了利率将会长时间维持于当前水准或更低水准的立场。这个讯息的效期不会延续几周而已，而是会延续较长一段时间。”

英国央行货币政策委员会(MPC)委员布罗德班特为央行将利率和劳动市场挂勾的决定做出辩护，指称尽管英国经济复苏近来加速，但经济成长和生产力的前景尤其充满不确定性。

瑞士央行在货币政策评估重申维持瑞郎/欧元1.20的汇价上限。瑞郎汇价仍高估。瑞士央行准备在必要时实施汇价限制，手段包括无限量购买外汇，有必要的话会采取进一步措施。该行并称，尽管全球金融市场形势已有所缓解，实施汇价限制和Libor接近零仍有必要。这防止了货币市场状况收紧并再度加大瑞郎汇价上涨的压力。三个月瑞郎Libor目标区间仍为0.0–0.25%。

**日本**

日本央行总裁黑田东彦对包括美国在内的海外经济体前景给出了乐观展望，称经济增长将逐步升温，并支撑日本出口。“我们的基本预估是，随着欧美经济改善，海外经济体增长将逐步加快，”黑田东彦在参加一个研讨会时称，“这将支持日本的出口和产出增长，以及资本支出的回暖。”

黑田东彦表示，日本央行的量化宽松政策明显地对经济产生积极效应，日本正开始走出通缩。黑田在对金融界人士的演讲中称，为了实现2%的通胀率目标，如有必要央行将尽可能长久地维持量化宽松政策。他称，央行也认为日本央行复苏仍在正轨，消费者物价上涨压力将逐渐加大。

**中国**

中国人民银行副行长潘功胜表示，坚持稳定的货币政策、推进金融改革开放是当前中国宏观经济政策措施的重要组成部分。下一阶段，央行和相关金融监管机构将继续推进金融改革和创新，包括稳妥有序推进利率市场化改革、尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行等。

据中国政府网消息，国务院办公厅日前发布关于调整中国人民银行货币政策委员会组成人员的通知。其中，肖捷、王保安、潘功胜、肖钢、胡怀邦五人为调整新进，尤权、李勇、杜金富、郭树清、姜建清五人调出。

**澳洲**

澳洲央行发布的金融稳定检视报告称，该国金融体系依然相对强健；不过央行警告称，在利率处于记录低点的情况下，银行业者决不能放松借贷标准，也不可承担不必要的风险。在这份68页的报告中，澳洲央行还特别指出，自我管理型养老基金承担的风险加剧令人担忧，但补充称该行业目前并未对金融稳定构成“重大风险”。

**其他**

印度央行总裁拉詹在上任后的首次政策会议上意外升息，以抑制通货膨胀升势，央行同时缩减一些支撑印度卢比的紧急措施。拉詹宣布将央行政策回购利率调高25个基点，至7.50%，并一如预期展现出立场强硬的态度。印度央行撤回一些先前为支撑印度卢比而推出的措施，降低边际贷款工具(MSF)利率75个基点，至9.50%。

瑞典央行副总裁Per Jansson在接受采访时称，即便经济复苏的步伐快于目前预期，央行也不太可能在明年底之前升息。一些分析师建议，瑞典央行可最早于明年4月开始收紧政策，不过央行自身预估是在2014年底。 (完)