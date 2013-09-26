《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月26日

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================== 内蒙古蒙西 3 3 12 9/27簿记建档 中国银行 AA- 9/30 10/8 水泥股份 ======================================================================================== 沁和能源集团 8 4 12 9/29簿记建档 建设银行 AA 9/30 10/8 ======================================================================================== 广东恒健 30 10 12 9/29簿记建档 中国银行 AAA 9/30 10/8 投资控股 ======================================================================================== TCL集团 60 17 12 推迟发行 国开行 AA -- -- 进出口行 ======================================================================================== 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================== *海亮集团 10 10 3 10/9簿记建档 工商银行 AA 10/10 10/11 ======================================================================================== *申华控股 4 4 3 10/9簿记建档 光大银行 AA- 10/11 10/12 ======================================================================================== 陕西交通 50 30 3 9/29簿记建档 建设银行 AA 9/30 10/8 建设集团 中信银行 ======================================================================================== 重庆乌江实业 6 3 3 推迟发行 光大银行 AA- -- -- ======================================================================================== 云南投资控股 5 5 5 推迟发行 中信银行 AA+ -- -- 集团 ======================================================================================== 湘电集团 4.5 4.5 5 推迟发行 广发银行 AA -- -- ======================================================================================== 滨化股份 15 3 5 推迟发行 招商银行 AA -- -- ======================================================================================== 天津市政投资 8 8 3 推迟发行 中国银行 AA -- -- ======================================================================================== 贵航股份 6 4 3 推迟发行 招商银行 AA -- -- 民生银行 ======================================================================================== 重庆两江新区 50 25 5 推迟发行 国开行 AAA -- -- 开发投资集团 工商银行 ======================================================================================== 沁和能源集团 18 6 5 择机重新发行 建设银行 AA -- -- 广发银行 ======================================================================================== 重庆能源 20 20 5 取消发行 光大银行 AA+ -- -- 投资集团 ======================================================================================== 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 四川达州市 1.21 1.21 3 10/8簿记建档 工商银行 AAA 10/9 10/10 中小企业 (中债信用增进提供全额不可撤销连带责任保证担保) ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编