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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 11:31 BJT

韩国股市：盘中小升，外资买盘力克美国财政疑虑

路透首尔9月26日 - 韩国股市在震荡交投中反弹，外资买盘协助抵销美国财政不确定性的拖累。

0224 GMT，韩股综合股价指数 小升0.04%至1,998.91点，自日低1,991.10反弹回升。

投资者密切关注华府动向。美国国会必须通过一支出议案，以确保政府在10月1日之后能继续有钱运作，且必须提高举债上限以避免发生违约。

“外资流入，抵销了因美国疑虑而起的跌势，但当前平淡走势会持续下去，直到中国PMI数据出炉，”Lee Jae-mahn证券分析师Tong Yang表示。(完) 　　

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