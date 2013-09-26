韩国股市：盘中小升，外资买盘力克美国财政疑虑

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透首尔9月26日 - 韩国股市在震荡交投中反弹，外资买盘协助抵销美国财政不确定性的拖累。
0224 GMT，韩股综合股价指数 小升0.04%至1,998.91点，自日低1,991.10反弹回升。
投资者密切关注华府动向。美国国会必须通过一支出议案，以确保政府在10月1日之后能继续有钱运作，且必须提高举债上限以避免发生违约。
“外资流入，抵销了因美国疑虑而起的跌势，但当前平淡走势会持续下去，直到中国PMI数据出炉，”Lee Jae-mahn证券分析师Tong Yang表示。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编