韩国汇市：韩元略涨，因出口商卖美元且外资持续流入韩股

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
但投资者仍慎防当局阻升韩元，本季韩元兑美元上涨6.2%。
“我们益发担心(美元兑韩元)汇价的跌势，因其近来急跌，”韩国企划财政部官员Choi Hee-nam表示。他负责包括市场干预在内的汇市相关事务。
交易员表示，美元兑韩元1,070是稳固的支持水准，早市尾盘，一些海外投资者开始逢低买进美元。
“市场接下来如何进展，将要视美元抛售的力道而定，但我们不能忽视新加坡坡元兑美元转弱等其他亚洲货币的表现，”一当地银行交易员表示。
12月三年期韩债期货 上升0.08点，报105.91，受外资持续买进所带动。
0202GMT 上日收市价
---------------------------------------------------
韩元/美元 1,074.7 1,076.7
日圆/韩元 10.9021/126 10.9326
韩国公债期货 * 105.91 105.83
韩国综合股价指数 1,997.43 1,998.06
---------------------------------------------------
* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
汇市主要消息预告 汇市技术面解析
全球汇市报导 汇率路透调查
所有外汇新闻 指标利率一览
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
英镑报导 澳元、新西兰元报导
加元报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 拉美货币报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编