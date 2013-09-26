《台湾新债预测》台湾中油五年期无担债得标利率料落在1.45-1.50%

路透台北9月26日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周五(27日)将招标五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.45-1.50%、1.65-1.70%与1.85-1.90%。

虽然美联储并未如预期推出缩减QE(量化宽松)规模计划，近期公债殖利率也下修不少，不过交易商表示，不少客户认为公司债殖利率下修的幅度料有限，因流动性不如公债为佳。

据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，对五年期得标利率最低预估在1.40%，最高在1.50%；七年期最低预估在1.60%，最高在1.75%；10年期最低预估在1.80%，最高在1.95%。

台湾中油将在周五竞标，其中五、七年及10年期预计分别发行50亿、50亿及30.5亿台币。