重温稿-《台湾新债预测》台湾中油五年期无担债得标利率料落在1.45-1.50%

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透台北9月26日 - 台湾大型国营事业--台湾中油 周五(27日)将招标五、七及10年期无担保公司债。路透调查显示，得标利率预估区间分别为1.45-1.50%、1.65-1.70%与1.85-1.90%。
虽然美联储并未如预期推出缩减QE(量化宽松)规模计划，近期公债殖利率也下修不少，不过交易商表示，不少客户认为公司债殖利率下修的幅度料有限，因流动性不如公债为佳。
据接受路透调查的六家承销商预估区间显示，对五年期得标利率最低预估在1.40%，最高在1.50%；七年期最低预估在1.60%，最高在1.75%；10年期最低预估在1.80%，最高在1.95%。
台湾中油将在周五竞标，其中五、七年及10年期预计分别发行50亿、50亿及30.5亿台币。
中油与台电都属台湾大型国营事业，信用良好，都被市场视为是“类公债”，而中油因发债筹码少，对市场的诱因更高，一般都会较台电公司债的订价略低。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编