中国棉花：落实好临时收储政策，储备棉何时投放尚未确定--发改委官员

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透北京9月26日 - 中国国家发改委经贸司处长张显斌称，现在的当务之急是落实好临时棉花收储政策，严防“转圈棉”，但何时投放储备棉取决于市场资源，具体时机仍未决定。
中棉协网站刊登其在全国棉花形势分析会上讲话称，落实好临时收储政策，主要包括三个方面：一是在棉花质量方面能引起高度重视；二是在保护棉农利益方面，切实落实到位与收购价格相挂勾；三是严防“转圈棉”问题，并上升到法律层面，除经济处罚还要承担刑责。
“关于储备棉投放问题，投放时间取决于市场资源，有关方面正在密切监测，具体时机与相关部门研究决定。”张显斌称。
他并认为，储备棉投放前提是充分满足纺企业需要，价格按有利于纺织市场需求、市场稳定等方面来确定，
而关于明年棉花进口配额问题，等产销形势明朗后再专题研究。关于配额分配方面，也将研究解决更加公平公正的问题。
此前，2013年度棉花临时收储工作已于9月9日启动，以稳定棉花生产、经营者和用棉企业市场预期，保护棉农利益。（完）
更多细节，请点选 here (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编