中国棉花：落实好临时收储政策，储备棉何时投放尚未确定--发改委官员

路透北京9月26日 - 中国国家发改委经贸司处长张显斌称，现在的当务之急是落实好临时棉花收储政策，严防“转圈棉”，但何时投放储备棉取决于市场资源，具体时机仍未决定。

中棉协网站刊登其在全国棉花形势分析会上讲话称，落实好临时收储政策，主要包括三个方面：一是在棉花质量方面能引起高度重视；二是在保护棉农利益方面，切实落实到位与收购价格相挂勾；三是严防“转圈棉”问题，并上升到法律层面，除经济处罚还要承担刑责。

“关于储备棉投放问题，投放时间取决于市场资源，有关方面正在密切监测，具体时机与相关部门研究决定。”张显斌称。

他并认为，储备棉投放前提是充分满足纺企业需要，价格按有利于纺织市场需求、市场稳定等方面来确定，

而关于明年棉花进口配额问题，等产销形势明朗后再专题研究。关于配额分配方面，也将研究解决更加公平公正的问题。

此前，2013年度棉花临时收储工作已于9月9日启动，以稳定棉花生产、经营者和用棉企业市场预期，保护棉农利益。（完）

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