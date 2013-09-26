中国企业：差劣的现金管理和合同约定付款制度是诈骗诱因--安永

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透香港9月26日 - 随着中国新一届政府加大反贪力度，愈来愈多企业的贿赂行为曝光。不过国际会计和谘询公司--安永 最新调查报告显示，中国企业以贿赂获取合约的情况未算最严重，主要问题源自差劣的现金管理和合同约定付款制度。
安永周四发表首份亚太区诈骗调查报告显示，约21%的中国受访者称贿赂和贪污行为在其国家盛行，这个比例低于马来西亚、越南和印尼，但高于澳洲、新西兰、新加坡和韩国。
安永中大华区诈骗审查及纠纷协调服务合伙人John Auerbach在报告中称，“中国大部分的诈骗、贿赂和贪污个案，乃源自差劣的现金管理和合同约定付款制度。机构有需要设立具透明度的付款标准和批核制度，并作定期司法鉴定审计。”
报告指出，随着中国将经济增速目标调低至约7.5%，企业为弥补潜在的利润减少，可能会出现更多诈骗。大约两成的中国受访者称，经济不景气及市场竞争加剧亦使贿赂及贪污问题增加。
今年以来中国暴露的贪腐事件愈来愈多，而且是专打“大老虎”，以彰显政府威信，当中包括英国药企葛兰素史克 中国子公司、法国食品集团达能 旗下多美滋品牌、中国最大石油企业中石油 等。
安永亚太区纠纷协调及审查服务主管合伙人霍德杰在记者会上称，愈来愈多贪污事件曝光，反映出中国加强执法的结果。
他并指出，由于政策制定与执行上存在落差，许多中国以至亚太区企业可能误以为它们已妥善地解决了欺诈、贪污及贿赂问题，但是现实中他们仍面临这方面的巨大风险。
这些风险还包括缓慢的增长环境迫使管理层选择走捷径，例如通过虚报财务报表以满足目标。约十分之一的受访者表示，在其经营所在的国家，提前确认收入或降低折旧成本是企业普遍采用的做法。
该份报告于今年3-5月对亚太区八个国家总共681名来自跨国企业、当地公司及国营企业的行政人员、高级经理和基层员工进行调查，调查样本为在石油和天然气、金融服务、技术、私募股权基金、零售、酒店、采矿和金属等行业的企业中负责处理欺诈、贿赂与合规问题的员工。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编