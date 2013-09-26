台湾货币市场：季底紧缩因素续推升一周拆款高位，央行会议料没有意外

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 金融业咸认央行理监事会维持利率不变
* 季底紧缩因素推升一周拆款走升
* 外资流入令外商银钱多，本地银行客户还款皆堆高准备数字
记者 高洁如
路透台北9月26日 - 台湾银行间短率周四区间高位略向上，主要反映季底的紧缩因素，其中一周拆款区间高位续小升。稍后央行将召开第三季理监事会议，市场一致预期将维持利不变。
资调人士表示，由于票券商仍极力拆入跨季资金，小型银行调高利率下，票券商也能接受，令一周拆款高位续升至0.45%。此为9月季底紧缩效果发酵以来的最高。
银行业人士也表示，近期由于台币续升，部分外商银行资金很多；此外特定本地银行也受到客户资金汇入、客户还款的因素令钱满为患，但市场需求又不好，这让全体银行准备数字近两日有明显累积。
〞央行决策不会有变化，市场目前平稳宽松的情况会维持下去。〞一位本地公营银行交易员表示。
他并表示，尤其是美国联邦储备理事会(FED)意外地并未宣布宽松政策退场，因此预料台湾央行将持续维持宽松的现状。只是季底的季节性的因素，利率稍有上扬压力，预期过后将又回复宽松局面。
根据路透访查10家金融机构指出，经济成长乏力，但通膨尚且温和，因此台湾央行料将续维持重贴现率不变于1.875%。
本地时间11:43
**台币兑美元 走升1.25角报29.560。
**台股 跌0.97%，报8,203.93点；成交量 报452.16亿台币。
**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%。今日区间暂在0.386-0.39%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率暂在0.38-0.45%，上交易日在0.38-0.425%。
**短票利率持平**
大型票券商交易员则表示，今日市场情况并不算特别紧张，票券商仍然希望可能找到跨季的资金，也成功以较高利率向银行调入一周的拆款。
票券商交易员表示，与先前相比，今日的票量也不算太大，调度还算游刃有余。
今日银行间跨月的30天期短票利率主要交投在0.65-0.67%，大致同上日。
台湾央行今日存单到期3,958.9亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五央行存单到期金额844.2亿。
拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为399亿台币，累计超额准备为1,979亿，加计前期1%的超额准备为2,768亿台币。
**债券RP利率持稳**
债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。相较于昨日资金多缺不一，今日资金调度人士普遍表示，投信基金并未明显遭到赎回，也感受不到季底该有的紧缩状况。
资金调度人士表示，今日央行要召开理监事会议，从近日冲销量不大的迹象判断，应该不会有调整利率的动作出现，若是如此，季底的资金料略为宽松。
“今天还好，没被结，都到期续做。”一证券商资金调度人员称。
另一票券商资金调度员则表示，感觉投信还蛮多钱的，“有一家要丢几亿给我，但因要做短就没做了。”
证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在.68-0.71%，也和上日相同。
议价能力较强的主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.57%；一个月内公司债RP利率交投则在0.55-0.61%。(完) (集体采写 董永年; 审校 杨淑祯)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编