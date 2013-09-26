台湾货币市场：季底紧缩因素续推升一周拆款高位，央行会议料没有意外

* 金融业咸认央行理监事会维持利率不变

* 季底紧缩因素推升一周拆款走升

* 外资流入令外商银钱多，本地银行客户还款皆堆高准备数字

记者 高洁如

路透台北9月26日 - 台湾银行间短率周四区间高位略向上，主要反映季底的紧缩因素，其中一周拆款区间高位续小升。稍后央行将召开第三季理监事会议，市场一致预期将维持利不变。

资调人士表示，由于票券商仍极力拆入跨季资金，小型银行调高利率下，票券商也能接受，令一周拆款高位续升至0.45%。此为9月季底紧缩效果发酵以来的最高。

银行业人士也表示，近期由于台币续升，部分外商银行资金很多；此外特定本地银行也受到客户资金汇入、客户还款的因素令钱满为患，但市场需求又不好，这让全体银行准备数字近两日有明显累积。

〞央行决策不会有变化，市场目前平稳宽松的情况会维持下去。〞一位本地公营银行交易员表示。

他并表示，尤其是美国联邦储备理事会(FED)意外地并未宣布宽松政策退场，因此预料台湾央行将持续维持宽松的现状。只是季底的季节性的因素，利率稍有上扬压力，预期过后将又回复宽松局面。

根据路透访查10家金融机构指出，经济成长乏力，但通膨尚且温和，因此台湾央行料将续维持重贴现率不变于1.875%。

本地时间11:43

**台币兑美元 走升1.25角报29.560。

**台股 跌0.97%，报8,203.93点；成交量 报452.16亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.386%。今日区间暂在0.386-0.39%，上日在0.295-0.40%；一周拆款利率暂在0.38-0.45%，上交易日在0.38-0.425%。

**短票利率持平**

大型票券商交易员则表示，今日市场情况并不算特别紧张，票券商仍然希望可能找到跨季的资金，也成功以较高利率向银行调入一周的拆款。

票券商交易员表示，与先前相比，今日的票量也不算太大，调度还算游刃有余。

今日银行间跨月的30天期短票利率主要交投在0.65-0.67%，大致同上日。

台湾央行今日存单到期3,958.9亿台币，存单发行金额待稍晚公布。 周五央行存单到期金额844.2亿。

拆款中心 资料显示，修正后周三超额准备为399亿台币，累计超额准备为1,979亿，加计前期1%的超额准备为2,768亿台币。

**债券RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)成交利率大致持稳。相较于昨日资金多缺不一，今日资金调度人士普遍表示，投信基金并未明显遭到赎回，也感受不到季底该有的紧缩状况。

资金调度人士表示，今日央行要召开理监事会议，从近日冲销量不大的迹象判断，应该不会有调整利率的动作出现，若是如此，季底的资金料略为宽松。

“今天还好，没被结，都到期续做。”一证券商资金调度人员称。

另一票券商资金调度员则表示，感觉投信还蛮多钱的，“有一家要丢几亿给我，但因要做短就没做了。”

证券商的公债10天期附买回利率大区间在0.59-0.61%，大致与上日相似；一个月期公司债RP利率主要交投在.68-0.71%，也和上日相同。