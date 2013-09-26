中国债市：交易所企业债多止跌企稳，但信用风险仍受关注

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透上海9月26日 - 中国交易所债市企业债昨日因个别债券出现风险事件，出现不小跌幅，周四虽多数已企稳回升，但个别湖北板块企业债品种仍调整幅度较大，显示投资者对信用风险仍较担心。
餐饮企业--湘鄂情 周三公告称，公司在湖北武汉买地被骗6,000万元。这对于上半年巨亏2.2亿元人民币的该公司无疑是雪上加霜。受此拖累，12湘鄂债 当日收跌1.32%，并令交易所债市出现风险共振，跌幅较大的还有12南糖债，华电债等。
“昨日因为有一些风险事件，今天差不多回来了，部分湖北板块还有点影响。”上海一基金公司交易员称。
今日早盘收市，12湘鄂债近收平，昨日大跌5.33%的04华电1 则大涨6.11%。不过06鄂能债 早盘则补跌4.1%。
交易员并表示，当前企业债市场信用风险事件时有发生，且影响范围不再局限当事债券，而是一系列相关板块，信用债仍面临不小调整风险。(完) (发稿 徐永；审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编