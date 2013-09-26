中国债市：交易所企业债多止跌企稳，但信用风险仍受关注

路透上海9月26日 - 中国交易所债市企业债昨日因个别债券出现风险事件，出现不小跌幅，周四虽多数已企稳回升，但个别湖北板块企业债品种仍调整幅度较大，显示投资者对信用风险仍较担心。

餐饮企业--湘鄂情 周三公告称，公司在湖北武汉买地被骗6,000万元。这对于上半年巨亏2.2亿元人民币的该公司无疑是雪上加霜。受此拖累，12湘鄂债 当日收跌1.32%，并令交易所债市出现风险共振，跌幅较大的还有12南糖债，华电债等。

“昨日因为有一些风险事件，今天差不多回来了，部分湖北板块还有点影响。”上海一基金公司交易员称。

今日早盘收市，12湘鄂债近收平，昨日大跌5.33%的04华电1 则大涨6.11%。不过06鄂能债 早盘则补跌4.1%。