日本股市：日经指数早盘微升，因有报导称政府可能下调企业税

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透东京9月26日 - 日股日经指数周四早盘温和上升，有关政府计划下调企业税率的媒体报导帮助大盘扳回稍早跌幅。日股此前因美国围绕预算和债务上限的政治僵局而下跌。
日经指数 早盘上升0.3%至14,670.51点，盘中稍早一度下挫1.4%。该指数在过去三个交易日中走低，但今年迄今上扬40%。
交投相当清淡，早盘成交量仅相当于过去90日全日平均成交量的34.9%。
有媒体称，日本政府计划宣布，将研究在首相安倍晋三料于近期宣布的经济刺激方案中，调低企业税率。该消息推动大盘逆转走势。
东征股价指数 早盘收跌0.3%至1,207.96点。(完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编