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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 11:56 BJT

日本股市：日经指数早盘微升，因有报导称政府可能下调企业税

路透东京9月26日 - 日股日经指数周四早盘温和上升，有关政府计划下调企业税率的媒体报导帮助大盘扳回稍早跌幅。日股此前因美国围绕预算和债务上限的政治僵局而下跌。

日经指数 早盘上升0.3%至14,670.51点，盘中稍早一度下挫1.4%。该指数在过去三个交易日中走低，但今年迄今上扬40%。

交投相当清淡，早盘成交量仅相当于过去90日全日平均成交量的34.9%。

有媒体称，日本政府计划宣布，将研究在首相安倍晋三料于近期宣布的经济刺激方案中，调低企业税率。该消息推动大盘逆转走势。

东征股价指数 早盘收跌0.3%至1,207.96点。(完)

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