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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 12:10 BJT

《全球汇市》美元兑日圆上扬，但美国预算僵局抑制整体美元走势

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3519    1.3525     -0.04     +2.46    1.3194
 美元/日圆                      98.89     98.42     +0.48    +14.01     86.74
 欧元/日圆                     133.68    133.11     +0.43    +16.79    114.46
 美元/瑞郎                     0.9098    0.9090     +0.09     -0.62    0.9155
 英镑/美元                     1.6077    1.6078     -0.01     -1.07    1.6251
 美元/加元                     1.0316    1.0312     +0.04     +3.98    0.9921
 澳元/美元                     0.9367    0.9366     +0.01     -9.87    1.0393
 新西兰元/美                   0.8254    0.8237     +0.21     -0.35    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     92.620    92.180     +0.48     +2.76    90.130
 新西兰元/日                   81.630    81.070     +0.69    -42.03   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     158.97    158.24     +0.46    +12.89    140.82
 澳元/新西兰                   1.1339    1.1360     -0.18     -9.58    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 白云; 审校 于春红)

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