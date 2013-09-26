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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 12:40 BJT

企业并购：日本骊住达成以40亿美元收购德国高仪的基本协议

“我们在主要条款达成协议。还有一些小细节未敲定，所以几个小时后就会确定，”藤森义明表示。

高仪的主要股东包括TPG Capital 及瑞士信贷 旗下的私募部门，他们也曾考虑安排高仪在股市公开上市，以便退出投资。

日本经济新闻周四稍早报导称已达成收购协议。日经新闻指出，骊住已经安排好由日系银行提供逾2,000亿日圆贷款，协助杠杆收购高仪。

报导并称，骊住将成立一家特殊目的公司处理收购交易，骊住将为这笔交易出资约1,300亿日圆，日本政策投资银行出资约500亿日圆。

骊住股价周四早盘上涨0.2%，东证股价指数 下跌0.3%。(完) (编译 杜明霞/蔡美珍；审校 白云/王翔琼)

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