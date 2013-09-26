企业并购：日本骊住达成以40亿美元收购德国高仪的基本协议

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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“我们在主要条款达成协议。还有一些小细节未敲定，所以几个小时后就会确定，”藤森义明表示。
高仪的主要股东包括TPG Capital 及瑞士信贷 旗下的私募部门，他们也曾考虑安排高仪在股市公开上市，以便退出投资。
日本经济新闻周四稍早报导称已达成收购协议。日经新闻指出，骊住已经安排好由日系银行提供逾2,000亿日圆贷款，协助杠杆收购高仪。
报导并称，骊住将成立一家特殊目的公司处理收购交易，骊住将为这笔交易出资约1,300亿日圆，日本政策投资银行出资约500亿日圆。
骊住股价周四早盘上涨0.2%，东证股价指数 下跌0.3%。(完) (编译 杜明霞/蔡美珍；审校 白云/王翔琼)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编