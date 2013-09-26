中国汇市：人民币早盘微升交易活跃，十一长假前结购汇持续升温

* 人民币即期早盘小幅上升

* 中间价中止前两日弱势后走升，距离历史高点仅一步

* 交易活跃，十一长假前结购汇持续升温

* 但整体结购汇仍相对均衡，预计汇市整体格局维稳

路透北京9月26日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅上扬。中间价中止此前两天弱势后小幅上扬，距离汇改后的新高价位仅一步之遥。临近十一长假，结购汇持续升温，交易活跃，不过结购汇相对均衡，早盘维持窄幅波动格局。

交易员称，今日汇市延续此前已维持一个多月的维稳行情，尽管中间价跟随隔夜美元小幅上升，但交易价仍无动于衷，继续在6.12元附近窄幅波动。

“快过节了，无心交易。...客盘量挺大的，但也比较均衡，没形成什么方向。”上海一股份制行交易员称。

北京时间12:13，人民币兑美元即期报6.1192元，上日收报6.1200元。今日人民币兑美元中间价 为6.1477元，距离本周一创下的纪录新高6.1475仅一步之遥，上日中间价为6.1497元。

上述交易员并称，最近的行情证明，汇市很难往下，也不会往上走，基本上就在这个位置盘整，而交易价格维稳，交易价格与中间价距离拉窄，以及CNY和CNH价格趋近这些现象都应该符合监管层的意愿。

他并称，汇市应该会继续持稳，下一步要关注的就是十八届三中全会了。

全球汇市中美元兑日圆周四在亚洲盘上涨，受日本政府可能祭出进一步公司税改革举措的希望推升，尽管美国预算僵局抑制美元兑其他货币走势。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1947/93，上日尾盘为6.1950。

北京时间12:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1156/86元，上一交易日尾盘报6.1163元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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