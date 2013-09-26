中国汇市：人民币早盘微升交易活跃，十一长假前结购汇持续升温

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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* 人民币即期早盘小幅上升
* 中间价中止前两日弱势后走升，距离历史高点仅一步
* 交易活跃，十一长假前结购汇持续升温
* 但整体结购汇仍相对均衡，预计汇市整体格局维稳
路透北京9月26日 - 人民币兑美元即期 周四早盘小幅上扬。中间价中止此前两天弱势后小幅上扬，距离汇改后的新高价位仅一步之遥。临近十一长假，结购汇持续升温，交易活跃，不过结购汇相对均衡，早盘维持窄幅波动格局。
交易员称，今日汇市延续此前已维持一个多月的维稳行情，尽管中间价跟随隔夜美元小幅上升，但交易价仍无动于衷，继续在6.12元附近窄幅波动。
“快过节了，无心交易。...客盘量挺大的，但也比较均衡，没形成什么方向。”上海一股份制行交易员称。
北京时间12:13，人民币兑美元即期报6.1192元，上日收报6.1200元。今日人民币兑美元中间价 为6.1477元，距离本周一创下的纪录新高6.1475仅一步之遥，上日中间价为6.1497元。
上述交易员并称，最近的行情证明，汇市很难往下，也不会往上走，基本上就在这个位置盘整，而交易价格维稳，交易价格与中间价距离拉窄，以及CNY和CNH价格趋近这些现象都应该符合监管层的意愿。
他并称，汇市应该会继续持稳，下一步要关注的就是十八届三中全会了。
全球汇市中美元兑日圆周四在亚洲盘上涨，受日本政府可能祭出进一步公司税改革举措的希望推升，尽管美国预算僵局抑制美元兑其他货币走势。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1947/93，上日尾盘为6.1950。
北京时间12:17，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1156/86元，上一交易日尾盘报6.1163元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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人民币外汇期权 (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编