中国货币市场：隔夜回购利率再降而七及14天涨，公开市场操作提振信心

路透上海9月26日 - 中国银行间市场周四隔夜回购加权利率再降，七及14天回购利率则上涨。交易员表示，央行公开市场逆回购继续驰援资金面，短期流动性宽裕，带动隔夜利率一降再降。

他们并指出，和隔夜等短期资金相比，场内跨十一国庆节流动性仍显供不应求，尤其是可以跨过10月8日这一敏感节点的14天回购，今日再大幅上行；不过央行公开市场操作已有效提振机构信心，预期较为平稳。

“今天央行逆回购量蛮多的，对提振市场信心很重要，而且从昨天开始，也陆续有一些财政存款投放了，资金还是比较松的。”上海一商业银行交易员称。

中国人民银行公开市场今日进行800亿元人民币14天期逆回购操作，规模较先前数倍增；据此计算，央行本周净投放1,550亿元，回笼三周后重启净投放。

北京一大型商业银行交易员指出，相对短期资金，跨节的长期供给仍略显不够，尤其是14天品种，因为能跨过10月8日，也就是10月初的存款准备金例行调整日，“还是有需求的，不是所有机构都能拿到逆回购的。”

上海另一商业银行交易员则提到，和上半年末“钱荒”相比，此次季末来临之际，虽然回购利率也在上行，但机构心态相对稳定，“因为据说央行30号(公开市场)还会询量，8号应该有(逆回购)操作。”

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 其中:隔夜 3.1196 3.3533 -23.37

七天 4.1734 4.0290 +14.44

14天 5.6489 5.2385 +41.04 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 13.5400 2.9900 +1055.00

七天 9.0000 9.0050 -0.50

14天 4.7450 4.5100 +23.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2000 3.4000 -20.00

七天 4.0600 3.8400 +22.00

14天 5.6000 5.2000 +40.00 Shibor 其中:隔夜 3.1120 3.3470 -23.50

七天 4.0550 3.9160 +13.90