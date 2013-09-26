中国货币市场：隔夜回购利率再降而七及14天涨，公开市场操作提振信心

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透上海9月26日 - 中国银行间市场周四隔夜回购加权利率再降，七及14天回购利率则上涨。交易员表示，央行公开市场逆回购继续驰援资金面，短期流动性宽裕，带动隔夜利率一降再降。
他们并指出，和隔夜等短期资金相比，场内跨十一国庆节流动性仍显供不应求，尤其是可以跨过10月8日这一敏感节点的14天回购，今日再大幅上行；不过央行公开市场操作已有效提振机构信心，预期较为平稳。
“今天央行逆回购量蛮多的，对提振市场信心很重要，而且从昨天开始，也陆续有一些财政存款投放了，资金还是比较松的。”上海一商业银行交易员称。
中国人民银行公开市场今日进行800亿元人民币14天期逆回购操作，规模较先前数倍增；据此计算，央行本周净投放1,550亿元，回笼三周后重启净投放。
北京一大型商业银行交易员指出，相对短期资金，跨节的长期供给仍略显不够，尤其是14天品种，因为能跨过10月8日，也就是10月初的存款准备金例行调整日，“还是有需求的，不是所有机构都能拿到逆回购的。”
上海另一商业银行交易员则提到，和上半年末“钱荒”相比，此次季末来临之际，虽然回购利率也在上行，但机构心态相对稳定，“因为据说央行30号(公开市场)还会询量，8号应该有(逆回购)操作。”
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:21 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 其中:隔夜 3.1196 3.3533 -23.37
七天 4.1734 4.0290 +14.44
14天 5.6489 5.2385 +41.04 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 13.5400 2.9900 +1055.00
七天 9.0000 9.0050 -0.50
14天 4.7450 4.5100 +23.50 回购定盘利率 其中:隔夜 3.2000 3.4000 -20.00
七天 4.0600 3.8400 +22.00
14天 5.6000 5.2000 +40.00 Shibor 其中:隔夜 3.1120 3.3470 -23.50
七天 4.0550 3.9160 +13.90
三个月 4.6732 4.6715 +0.17 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编