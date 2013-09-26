香港股市：早盘下跌，利丰股价重挫

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港9月26日 - 中国股市周四早盘降至两周低位，打压港股，在季末及下周二迎来长假前夕，投资者对最近表现出众的股票锁定获利。
全球供应链管理公司利丰 挫跌4.1%，追随沃尔玛 跌势，因此前彭博报导，沃尔玛在削减本季和下季的订单。沃尔玛拒绝就该报导置评，而利丰称沃尔玛没有取消订单。
恒生指数 早盘下跌0.4%，报23,108.3点，全数回吐上周四在美联储决定暂不削减购债计划后所录得的涨幅。
恒生国企指数 下滑0.9%。沪深300指数 跌1.4%，沪综指 下挫1.5%。
四项指数目前均处于9月中旬以来最低位。
“上海自由贸易区‘概念’股今日跌幅最大，过去几周曾大涨，多数目前遭技术性超买，”华西证券分析师曹雪峰称。
“季末开始出现一些锁定获利操作，这可能会因10月初的国庆节长假而被加重。自由贸易区也将于本周日挂牌，”曹雪峰补充道。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编