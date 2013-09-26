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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 12:57 BJT

香港股市：早盘下跌，利丰股价重挫

路透香港9月26日 - 中国股市周四早盘降至两周低位，打压港股，在季末及下周二迎来长假前夕，投资者对最近表现出众的股票锁定获利。

全球供应链管理公司利丰 挫跌4.1%，追随沃尔玛 跌势，因此前彭博报导，沃尔玛在削减本季和下季的订单。沃尔玛拒绝就该报导置评，而利丰称沃尔玛没有取消订单。

恒生指数 早盘下跌0.4%，报23,108.3点，全数回吐上周四在美联储决定暂不削减购债计划后所录得的涨幅。

恒生国企指数 下滑0.9%。沪深300指数 跌1.4%，沪综指 下挫1.5%。

四项指数目前均处于9月中旬以来最低位。

“上海自由贸易区‘概念’股今日跌幅最大，过去几周曾大涨，多数目前遭技术性超买，”华西证券分析师曹雪峰称。

“季末开始出现一些锁定获利操作，这可能会因10月初的国庆节长假而被加重。自由贸易区也将于本周日挂牌，”曹雪峰补充道。(完)

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