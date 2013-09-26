路透基点：堤维西筹办36亿台币贷款--RLPC

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透香港9月26日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，车灯厂商堤维西正在筹办一笔36亿台币(1.22亿美元)五年期贷款。
消息人士表示，第一银行料将负责主办。贷款资金用于再融资及营运资本。
2009年11月，堤维西曾签约一笔36亿台币五年期循环贷款，利率为60天、90天、120天、150天、或180天次级商业票据利率加码75个基点，税后最低利率1.9%。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编