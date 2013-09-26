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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 13:01 BJT

路透基点：堤维西筹办36亿台币贷款--RLPC

路透香港9月26日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士指出，车灯厂商堤维西正在筹办一笔36亿台币(1.22亿美元)五年期贷款。

消息人士表示，第一银行料将负责主办。贷款资金用于再融资及营运资本。

2009年11月，堤维西曾签约一笔36亿台币五年期循环贷款，利率为60天、90天、120天、150天、或180天次级商业票据利率加码75个基点，税后最低利率1.9%。(完) (编译 蔡美珍；审校 石冠兰)

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