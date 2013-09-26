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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 13:06 BJT

标题新闻：新加坡8月工业生产较前月下滑1.4%(预估为降1.5%)；较上年同期成长3.5%(预估为增4.9%)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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