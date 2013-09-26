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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 13:13 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：日圆为亚洲盘焦点

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* 美元/日圆上涨0.39%，澳元/美元上涨0.03%，欧元/日圆上涨0.34%，10年期美债收益率报2.63%

* 美元/印尼卢比上涨0.61%，美元/马币下跌0.17%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.13%，日本股市日经指数上涨0.32%

* 美元/日圆和日圆交叉盘扬升

* 希腊不需要第三轮纾困，寻求债务调整--副总理 (完)

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