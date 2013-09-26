国际油市：布兰特原油跌向108美元，因寄望伊朗核计画争议取得进展

美国原油期货 跌0.32美元，报102.34美元，料将连续第六日下跌，创下去年5月以来最长连跌纪录。

“毫无疑问，美国原油库存对整体市场产生影响，而且传来关于叙利亚(以及伊朗)与西方紧张关系持续缓和的消息，所以目前油市的风险溢价肯定略有下降，”悉尼OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称。

“本周中东整体情势改善，这是油市微幅下跌的原因，尽管大宗商品价格守稳。”

伊朗新政府为了对外展现更加温和的形象，表示希望启动核谈判，解决这一长达十年的争端。伊朗希望在三到六个月内达成协议。

伊朗外交部长Mohammad Javad Zarif将于周四与美国国务卿克里及英、法、俄、中、德等国外交官就核问题举行会谈。

美国、俄罗斯、中国、法国、英国特使已经就一项清除叙利亚化武的联合国安理会决议核心内容达成一致。但俄罗斯否认已经达成协议，坚称谈判“还在进行中”。

据能源资料协会(EIA)数据，美国石油库存上周增加260万桶至3.58亿桶。(完)

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