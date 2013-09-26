中国期市：动力煤期货首日上市“开门红”，产业客户多观望但交投尚活络

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透北京9月26日 - 中国郑州商品交易所动力煤期货周四首日上市实现“开门红”，主力1401合约 最大涨幅一度超过2%。尽管大型煤炭企业、电力企业等产业客户多数仍在观望，但整体交易仍算活络，基本符合市场预期。
截至午盘13:40，动力煤期货所有品种均上涨。主力合约在早盘高开逾1%后，最高涨2.23%至531.6元人民币，目前涨幅缩减至1.81%。
市场人士认为，动力煤期货主力合约开盘基准价确定为每吨520元，与现货煤炭价格基本持平，跟市场预期符合。而受作为市场风向标的中煤和神华两大煤炭集团昨日小幅上调5,000大卡下水煤价格影响，今日动力煤首日上市后获得上涨动力。
“跟预期差不多，成交还可以，...但持仓不是很理想，应该是受长假前上调保证金的预期有关。”上海中期能源化工分析师蒋海辉称。
他并指出，尽管动力煤首日交投较活跃，但和焦煤期货上市时点相比，动力煤期货选择在国庆长假前上市，势必会对其交易量和活跃度形成负面影响，因为投资者都预期到不久就会上调期货保证金，对投机气氛和交易量会造成很大打击。
另一方面，长假即将来临，多数投资者也会选择减仓，以规避长假风险；此外产业客户很多在新品种上市初期也选择观望。
不过，市场人士对动力煤期货的前景普遍看好，中国动力煤年产量达36亿吨，市场容量巨大，加上跟动力煤相关的产业链客户丰富，包括煤炭、钢铁、建材、电力、煤化工等，可能推动动力煤期货成为今后国内商品期货中最大的品种。（完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编