《国际主要央行公开市场操作一览》--9月26日

路透上海9月26日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4)，替代将到期的"卖短买长"方案，FED承诺每月将购买450亿美元公债，并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克上周三意外宣布美联储维持购债规模不变，此举可能使得其继任者带领美联储跳出超宽松政策的任务难上加难。

欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性；日本央行2013年4月推出进一步宽松政策，承诺两年内将公债持有量增加一倍；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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9/25 买入公债 31.58 11/15/2020 - 08/15/2023

9/24 买入公债 14.74 02/15/2036 - 08/15/2043

9/23 买入公债 37.00 06/30/2019 - 08/15/2020

9/20 买入公债 14.70 02/15/2036 - 08/15/2043

9/19 买入公债 32.96 11/15/2020 - 08/15/2023

此外，为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性，美联储按月度公布该类债券的操作情况。具体包括滚动操作和2012年9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况。

其中，在2013年9月13日-2013年10月10日期间，FED计划在滚动操作中，购买约200亿美元的机构债和机构抵押支持证券。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平，直到美国失业率降至6.5%，同时还推出新一轮购债计划来刺激经济。

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《本周主要新闻》

--美国纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他“肯定不想排除”美联储在今年稍晚削减购债计划的可能性，并表示美联储目前预计的经济成长速度要慢于6月时的预测。

--三名消息人士表示，美国白宫官员正在发动攻势，争取参议院金融委员会的民主党议员支持美联储副主席叶伦，为叶伦接任美联储主席的提名案打好基础。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性，同时通过定期存款回收流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/25 84天期反向交易 86.072 --

9/25 八天期反向交易 3.25亿美元 0.58%(固定利率)

9/24 七天期反向交易 970.273 0.50%(固定利率)

9/24 七天期定期存款 -1,905.00 0.11%

《本周主要新闻》

-- 欧洲央行总裁德拉吉表示，在必要时准备向银行业提供更多长期贷款，以防止货币市场利率升至可将通胀率拉得过低的水平。他还在欧洲议会表示，信贷规模尚未显示出银行业融资环境改善产生的效果。他并称欧洲央行仍然承诺，只要有必要，就维持低利率。

--欧洲央行管理委员会委员利卡宁重申，欧洲央行决心在较长时期内维持利率于低档。他表示，“欧洲央行管理委员会将会根据最新资讯评估自身情况。如前所述，我们已经采取了利率将会长时间维持于当前水准或更低水准的立场。这个讯息的效期不会延续几周而已，而是会延续较长一段时间。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 99,040

上周三 93,330

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当期变化 +5,710

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦对包括美国在内的海外经济体前景给出了乐观展望，称经济增长将逐步升温，并支撑日本出口。“我们的基本预估是，随着欧美经济改善，海外经济体增长将逐步加快，”黑田东彦在参加一个研讨会时称，“这将支持日本的出口和产出增长，以及资本支出的回暖。”

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率持稳于0.93%。 《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，当日共发行1,619亿台币存单，相较存单到期1,618亿台币，存单发行余额增1亿。

--台湾央行周二公布，当日共发行4,184.8亿台币存单，相较存单到期4,192亿台币，存单发行余额减7.2亿。