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亚洲 | 2013年 9月 27日 星期五 07:59 BJT

台湾货币市场：9月27日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月27日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：

**宽松因素：

--央行存单到期844.2亿台币。

**紧缩因素：

--央行料发行存单。

-------------------------------------------------------

(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期6,560.8亿台币 ：

09/30 1,993.50亿台币

10/01 742.00亿台币

10/02 531.20亿台币

10/03 3,294.10亿台币

--公债还本付息33.25亿台币

09/28 89甲3期付息24.5亿台币

09/30 100甲9期付息8.75亿台币

--月底军公教薪饷拨款。

紧缩因素：

--营利事业所得税月底暂缴；去年同期估约1,000亿台币左右。

--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。

注: * 表更新及新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)

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