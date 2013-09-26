中国资管：富人多使用微信，利得财富专设微信市场部打造移动社交圈

路透上海9月26日 - 基于中国高净值人士多数爱用微信的现状，国内大型第三方理财机构--利得财富近日专门设立微信市场部，作为其推动移动互联网金融战略的桥头堡，公司力图打造一个基于移动互联网的高端社交圈。

8月发布的《群邑智库·2013胡润财富报告》显示，被调查的富豪中已经有八成使用微信。微信使用者中，八成已是忠实用户，每天都会使用，而半数是“微信控”，每天使用五次以上。微信的主要功能是与朋友互动，包括在朋友圈互动，语音/视频聊天，文字聊天以及和朋友分享信息。

利得财富周四新闻稿称，利得财富微信市场部的主要工作是聚焦于多种新兴的SNS（社会性网络服务）社交平台和工具，为各类高净值人群提供包括资讯、生活、理财、活动、交易等服务。

利得财富战略市场总部总经理方飞华认为，“高净值人群已经对基于移动互联网的生活社交工作娱乐产生了强烈的依赖。作为一家为高净值人士提供财富管理解决方案的公司，利得财富已经明确把移动互联网金融提升为公司战略。”

微信是中国互联网巨头腾讯 在2011年推出的，主要为智能手机提供即时通讯服务，目前用户数已超过4亿。