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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 14:11 BJT

韩国汇市：韩元微涨，受外资流入股市和出口商美元卖盘支撑

路透首尔9月26日 - 韩元 周四在韩国国内市场小幅上涨，守住稍早涨势，因外资持续流入韩国股市，且出口商抛出美元。

韩元兑美元 国内收报1,075.1，周三国内收在1,076.7。(完)

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