韩国汇市：韩元微涨，受外资流入股市和出口商美元卖盘支撑

亚洲橡胶：3月28日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编