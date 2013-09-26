韩国股市：收在重要心理关卡2,000点上方，外资连续第22日买超

标题新闻：世贸组织(WTO)争端解决机构驳回大部分中国关于欧盟降低其禽类产品进口配额的申述
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路透首尔9月26日 - 韩国股市周四收在重要心理关卡2,000点上方，外资持续买超，盖过了美国财政前景忧虑的影响。
韩国综合股价指数 收高0.5%，报2,007.32点。
外资连续第22个交易日买超，今日买超金额为1,773亿韩元(1.6459亿美元)，期间累计买超金额为8.7兆(万亿)韩元。
造船股和钢铁股领涨，大宇造船 和现代制铁 分跳涨5.9%和3%。(完)
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路透3月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 260.9 59 260.9 20 * 5月 255.6 125 255.5 25 * 6月 249.3 174 247.6 49 * 7月 244.3 379 244.5 157 * 8月 240.9 3730 241.5 632 * 9月 238.2 2436 238.6 499 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编