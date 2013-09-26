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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 14:23 BJT

韩国股市：收在重要心理关卡2,000点上方，外资连续第22日买超

路透首尔9月26日 - 韩国股市周四收在重要心理关卡2,000点上方，外资持续买超，盖过了美国财政前景忧虑的影响。

韩国综合股价指数 收高0.5%，报2,007.32点。

外资连续第22个交易日买超，今日买超金额为1,773亿韩元(1.6459亿美元)，期间累计买超金额为8.7兆(万亿)韩元。

造船股和钢铁股领涨，大宇造船 和现代制铁 分跳涨5.9%和3%。(完)

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