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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 14:29 BJT

澳洲股市：逆转稍早跌幅收高，受矿业股上扬扶助

路透悉尼9月26日 - 澳洲股市周四逆转稍早跌幅，收高0.4%，因金属价格上升提振矿业股，帮助抵消华尔街市况不佳的负面影响。

数据显示澳洲截至8月的三个月总体职位空缺增加，为一年来首次上升，出乎分析师预料。这也支撑股市。

职位空缺增加让人预计10月10日出炉的9月官方就业报告可能显示，就业继连跌两个月后将出现反弹。

澳股S&P/ASX 200指数 收高18.6点，报5,294.5点，接近上周所及的五年高位。(完)

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