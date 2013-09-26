路透基点：中国国开行为永业私有化交易提供2.14亿美元债务融资

标题新闻：好于预期的2月贸易数据公布后，巴克莱将美国首季GDP增长年率预估从1.2%上调至1.6%
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路透香港9月26日 - 汤森路透旗下基点报导，在美国挂牌上市的中国植物生命素公司--永业国际发布新闻稿指出，中国国家开发银行在一笔双边贷款中提供2.14亿美元，为永业国际私有化提供部分资金。
国开行内蒙古分行提供这笔优先债融资，珍福国际提供一笔3,500万美元夹层融资(mezzanine financing)作为补充。
珍福国际亦提供1,500万美元现股融资，永业首席执行官吴子申提供1,200万美元现股融资。
英属维京群岛公司Full Alliance International持有永业约15%股权，为推动永业私有化的财团领导成员。其他成员包括摩根士丹利关系企业MSPEA Agriculture Holding Ltd。
这项私有化交易对永业的估值为3.4亿美元。收购价为每股6.69美元，与9月20日收盘价5.98美元相比，溢价11.9%。
永业董事会已批准这项交易，预料明年第一季季底前结案。
永业生产动植物生命素产品。(完) (编译 蔡美珍；审校)
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