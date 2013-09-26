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亚洲 | 2013年 9月 26日 星期四 14:39 BJT

日本股市：收高，受助于企业税下调及养老金加大股市投资的预期

路透东京9月26日 - 日本股市日经指数周四结束连跌三日的局面，受助于媒体报导称政府可能会下调企业税，同时也是因为市场揣测一个大型国家养老基金可能会增加多少对股市的投资。

日经指数 收高1.2%，报14,799.12点，盘中曾一度下滑1.4%，当时因市场担心预算和债务上限方面的僵局。东证股价指数 涨0.8%至1,220.49点，有30.5亿股成交。(完)

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